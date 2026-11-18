У ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну 141 ударним безпілотником, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Серед них 73 були реактивними.

Повітряний напад розпочався ще о 18:00 17 листопада. Ворожі дрони запускали з напрямків Орел, Міллерово (РФ), а також з окупованого Криму - Чауда та Гвардійське.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих безпілотників, зокрема 59 реактивних, "Гербера" та дрони інших типів.

Водночас кілька ударних безпілотників досі залишаються в повітрі, бойова робота триває.

Також вказано, що зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на семи локаціях.