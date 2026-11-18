В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 141 ударным беспилотником, в том числе Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Среди них 73 были реактивными.

Воздушное нападение началось еще в 18:00 17 ноября. Вражеские дроны запускали с направлений Орел, Миллерово (РФ), а также из оккупированного Крыма - Чауда и Гвардейское.

К отражению атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 126 вражеских беспилотников, в том числе 59 реактивных Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

В то же время несколько ударных беспилотников все еще оставались в воздухе, боевая работа продолжалась.

Также сообщается, что зафиксированы попадания вражеских средств воздушного нападения на семи локациях.