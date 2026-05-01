РФ удвічі наростила атаки "Молніями": наші військові потребують дронів-перехоплювачів

Росія вдвічі наростила інтенсивність атак ударними дронами "Молнія", які стали найпоширенішим типом на фронті. Фонд "Повернись живим" з партнерами оголосили "Збір 150%", щоб забезпечити військових дронами- перехоплювачами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз фонду "Повернись живим".

Головне: Різке зростання загрози: кількість ворожих дронів "Молнія" на фронті зросла вдвічі лише за місяць - з 1 300 у лютому до 3 000 у березні.

Масштаб "Дронопаду": понад 50% усіх безпілотників, збитих у межах проєкту, становлять саме "Молнії".

Критична масовість: зараз це найпоширеніший тип дронів, який Росія використовує по всій лінії бойового зіткнення.

Терор прифронтових міст: маючи здатність летіти до 50 км, ці БпЛА системно атакують житлові квартали Харкова, Запоріжжя, Херсона та Донеччини.

Виснаження ресурсів: через високу насиченість неба ворожими цілями українські засоби перехоплення вичерпуються з небаченою швидкістю.

Мета збору: фонд "Повернись живим" з партнерами акумулює 150 млн грн, щоб забезпечити військових новими перехоплювачами та обладнанням.

Загроза для цивільних та військових

Ударні дрони "Молнія" регулярно атакують Харків, Запоріжжя та область, Донеччину й Херсонщину, руйнуючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.

Завдяки здатності долати відстань у 50 км (і подекуди більше), окупанти використовують їх для ударів по укриттях українських захисників, знищення бронетехніки та капітальних споруд.

Динаміка застосування цих дронів ворогом стрімко зростає: якщо в лютому на окремих ділянках фронту було зафіксовано близько 1 300 "Молній", то в березні їхня кількість зросла майже до 3 000 - тобто більш ніж удвічі.

Від серпня 2024 року лічильник "Дронопаду" нарахував уже 15 265 збитих "Молній", що робить їх найпоширенішим типом дронів на лінії зіткнення.

Чому "Молнія" - це велика проблема

Головна небезпека цих БпЛА полягає у системності та масовості. Вони дешеві й прості у виробництві, що дозволяє ворогу насичувати ними всі напрямки фронту.

"Молнії" - це велика біда через високу насиченість на всіх напрямках. Їх настільки багато, що засоби для збиття вичерпуються з небаченою швидкістю. Для ефективної протидії "навалі" російських БпЛА військовим потрібно дедалі більше дронів-перехоплювачів", - наголошує військовий менеджер проєкту "Дронопад" Данило Шингельський.

Також не менш важливими залишаються транспорт, наземні станції керування та інше супутнє обладнання.

Зенітний дрон-перехоплювач "Молній" (фото: "Повернись живим")

Російський дрон в об'єктиві перехоплювача (фото: "Повернись живим")

Як протидіяти ворожій навалі

Ефективним засобом протидії "Молніям" залишаються FPV-дрони. Попри високий рівень підготовки українських військових, масштаби ворожих атак часто перевищують наявні можливості перехоплення.

Загалом завдяки проєкту "Дронопад" українські захисники збили вже 30 000 російських дронів різних типів. Кожна знищена ціль - це врятовані життя та збережена інфраструктура.

Для посилення спроможностей Сил оборони фонд "Повернись живим" спільно з Atlas Festival та ПриватБанком проводять "Збір 150%". Мета - акумулювати 150 000 000 гривень на забезпечення військових засобами для перехоплення ворожих безпілотників. Долучитись можна за посиланням.