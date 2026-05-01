РФ вдвое нарастила атаки "Молниями": наши военные нуждаются в дронах-перехватчиках

Россия вдвое нарастила интенсивность атак ударными дронами "Молния", которые стали самым распространенным типом на фронте. Фонд "Повернись живим" с партнерами объявили "Сбор 150%", чтобы обеспечить военных дронами-перехватчиками .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз фонда "Повернись живим".

Главное: Резкий рост угрозы: количество вражеских дронов "Молния" на фронте выросло вдвое только за месяц - с 1 300 в феврале до 3 000 в марте.

Масштаб "Дронопада": более 50% всех беспилотников, сбитых в рамках проекта, составляют именно "Молнии".

Критическая массовость: сейчас это самый распространенный тип дронов, который Россия использует по всей линии боевого соприкосновения.

Террор прифронтовых городов: имея способность лететь до 50 км, эти БпЛА системно атакуют жилые кварталы Харькова, Запорожья, Херсона и Донецкой области.

Истощение ресурсов: из-за высокой насыщенности неба вражескими целями украинские средства перехвата исчерпываются с невиданной скоростью.

Цель сбора: фонд "Повернись живим" с партнерами аккумулирует 150 млн грн, чтобы обеспечить военных новыми перехватчиками и оборудованием.

Угроза для гражданских и военных

Ударные дроны "Молния" регулярно атакуют Харьков, Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области, разрушая жилые районы и гражданскую инфраструктуру.

Благодаря способности преодолевать расстояние в 50 км (и иногда больше), оккупанты используют их для ударов по укрытиям украинских защитников, уничтожения бронетехники и капитальных сооружений.

Динамика применения этих дронов врагом стремительно растет: если в феврале на отдельных участках фронта было зафиксировано около 1 300 "Молний", то в марте их количество выросло почти до 3 000 - то есть более чем вдвое.

С августа 2024 года счетчик "Дронопада" насчитал уже 15 265 сбитых "Молний", что делает их самым распространенным типом дронов на линии соприкосновения.

Почему "Молния" - это большая проблема

Главная опасность этих БпЛА заключается в системности и массовости. Они дешевые и простые в производстве, что позволяет врагу насыщать ими все направления фронта.

"Молнии" - это большая беда из-за высокой насыщенности на всех направлениях. Их настолько много, что средства для сбивания исчерпываются с невиданной скоростью. Для эффективного противодействия "нашествию" российских БпЛА военным нужно все больше дронов-перехватчиков", - отмечает военный менеджер проекта "Дронопад" Даниил Шингельский.

Также не менее важными для наших военных остаются транспорт, наземные станции управления и другое сопутствующее оборудование.

Зенитный дрон-перехватчик "Молний" (фото: "Вернись живым")

Российский дрон в объективе перехватчика (фото: "Вернись живым")

Как противодействовать вражескому нашествию

Эффективным средством противодействия "Молниям" остаются FPV-дроны. Несмотря на высокий уровень подготовки украинских военных, масштабы вражеских атак часто превышают имеющиеся возможности перехвата.

В целом благодаря проекту "Дронопад" украинские защитники сбили уже 30 000 российских дронов различных типов. Каждая уничтоженная цель - это спасенные жизни и сохраненная инфраструктура.

Для усиления возможностей Сил обороны фонд "Повернись живим" совместно с Atlas Festival и ПриватБанком проводят "Сбор 150%". Цель - аккумулировать 150 000 000 гривен на обеспечение военных средствами для перехвата вражеских беспилотников. Приобщиться можно по ссылке.