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РФ удерживает моряков, чтобы оказать влияние на политическую ситуацию в Украине, - адвокат

Новости » Общество    27.03.2019 - 03:28
РФ удерживает моряков, чтобы оказать влияние на политическую ситуацию в Украине, - адвокат
Фото: Николай Полозов (из открытых источников)

Полозов считает, что РФ хочет использовать моряков как "разменную монету" в попытках повлиять

Адвокат захваченных украинских моряков Николай Полозов считает, что Российская Федерация удерживают их, чтобы использовать как "разменную монету" в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Плозова в эфире телеканала "Прямой".

Полозов напомнил, что с момента захвата моряков прошло уже более 100 дней.

"Более 100 дней прошло с момента как захватили моряков. В отношении них продолжаются следственные действия. В середине апреля состоится суд, на котором будут продлевать срок содержания под стражей", - рассказал он.

По его словам, российские власти специально удерживают украинских моряков.

"Для меня совершенно очевидно, что российские власти специально удерживают этих моряков для того, чтобы в дальнейшем использовать их как некую "разменную монету" в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине. Для Кремля ключевой точкой являються выборы в Верховную Раду", - добавил адвокат.

Он также отметил, что для Кремля "ключевой точкой" есть выборы в Верховную Раду Украины.

"Основную ставку Кремлю делает именно на парламентские выборы", - резюмировал Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство США в Украине призвало РФ немедленно вернуть на родину задержанных во время атаки в Керченском проливе военнопленных украинских моряков.

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