РФ утримує моряків, щоб здійснити вплив на політичну ситуацію в Україні, - адвокат

Фото: Микола Полозов (з відкритих джерел)

Полозов вважає, що РФ хоче використовувати моряків як "розмінну монету" у спробах вплинути

Адвокат захоплених українських моряків Микола Полозов вважає, що Російська Федерація утримує їх, щоб використовувати як "розмінну монету" у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Плозова в ефірі телеканалу "Прямий".

Полозов нагадав, що з моменту захоплення моряків пройшло вже більше 100 днів.

"Більше 100 днів пройшло з моменту як захопили моряків. Щодо них тривають слідчі дії. В середині квітня відбудеться суд, на якому будуть продовжувати строк тримання під вартою", - розповів він.

За його словами, російська влада спеціально утримує українських моряків.

"Для мене абсолютно очевидно, що російська влада спеціально утримує цих моряків для того, щоб в подальшому використовувати їх як якусь "розмінну монету" у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні. Для Кремля ключовою точкою є вибори у Верховну Раду", - додав адвокат.

Він також зазначив, що для Кремля "ключовою точкою" є вибори до Верховної Ради України.

"Основну ставку Кремлю робить саме на парламентські вибори", - резюмував Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство США в Україні РФ закликало негайно повернути на батьківщину затриманих під час атаки у Керченській протоці військовополонених українських моряків.