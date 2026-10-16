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РФ удень запустила понад 300 дронів і "Бандеролі": скільки збила ППО

20:22 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Мобільна вогнева група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)

Удень 16 жовтня Росія запустила по Україні понад 300 дронів. 78 з них були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

РФ атакувала Україну удень

Протягом дня 16 жовтня (із 7.00 по 19.00) окупанти били по Україні 315 ударними БпЛА, "Герберами" та дронами інших типів,

78 із них - реактивні.

Також ворог атакував 15 S-8000 "Бандероль/Дань-Т", уточнили у ПС.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 253 БпЛА (49 із них - реактивні), а також 9 S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Станом на 19.00 у повітряному просторі ще близько 35 ударних безпілотників, уточнили у Повітряних силах.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними. Серед збитих - 77 реактивних Shahed.

Крім того, РФ зранку 15 жовтня запустила по Україні 138 ударних безпілотників, більше половини яких були реактивними. ППО вдалося збити/придушити 125 безпілотників (79 з яких - реактивні).

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