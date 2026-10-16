РФ удень запустила понад 300 дронів і "Бандеролі": скільки збила ППО

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними. Серед збитих - 77 реактивних Shahed.

Крім того, РФ зранку 15 жовтня запустила по Україні 138 ударних безпілотників, більше половини яких були реактивними. ППО вдалося збити/придушити 125 безпілотників (79 з яких - реактивні).