ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили ППО збили понад 70% реактивних дронів РФ за ніч

10:11 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Сили ППО збили понад 70% реактивних дронів РФ за ніч Фото: ППО збила 108 реактивних дронів за ніч (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака почалася о 18:00 15 жовтня. Дрони летіли з напрямків Орла в Росії, окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Окрім реактивних і звичайних Shahed, ворог запустив "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них 77 реактивних Shahed, а також "Гербери" та дрони інших типів. Таким чином, було збито 71,3% реактивних дронів.

Також зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу на 24 локаціях. Ще на 14 локаціях упали уламки збитих дронів.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня у Львові під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО підбила ворожий дрон на підльоті до міста.

Також ми писали про наслідки нічних ударів по заході України.

Ворог бив реактивними дронами по Волині, Рівненщині та Тернопільщині: Луцьк і Ковель залишилися без світла, у Рівному постраждали семеро людей, а в Чорткові, за словами міського голови, повністю знищено іноземне підприємство.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили України
Новини
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів