Сили ППО збили понад 70% реактивних дронів РФ за ніч

У ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

За даними військових, атака почалася о 18:00 15 жовтня. Дрони летіли з напрямків Орла в Росії, окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Окрім реактивних і звичайних Shahed, ворог запустив "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них 77 реактивних Shahed, а також "Гербери" та дрони інших типів. Таким чином, було збито 71,3% реактивних дронів.

Також зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу на 24 локаціях. Ще на 14 локаціях упали уламки збитих дронів.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня у Львові під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО підбила ворожий дрон на підльоті до міста.

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