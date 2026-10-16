РФ днем запустила более 300 дронов и "Бандероли": сколько сбила ПВО

Днем 16 октября Россия запустила по Украине более 300 дронов. 78 из них были реактивными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.
В течение дня 16 октября (с 7.00 до 19.00) оккупанты били по Украине 315 ударными БпЛА, "Герберами" и дронами других типов,
78 из них - реактивные.
Также враг атаковал 15 S-8000 Бандероль/Дань-Т, уточнили в ВС.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 253 БпЛА (49 из них - реактивные), а также 9 S-8000 "Бандероль/Дань-Т".
По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве еще около 35 ударных беспилотников, уточнили в Воздушных силах.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 149 ударными дронами, 108 из которых были реактивными. Среди сбитых - 77 реактивных Shahed.
Кроме того, утром 15 октября РФ запустила по Украине 138 ударных беспилотников, более половины которых были реактивными. ПВО удалось сбить/подавить 125 беспилотников (79 из которых - реактивные).