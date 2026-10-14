РФ удень атакувала Україну 145 дронами, близько половини реактивні, - Ігнат

Дронова атака по Україні

Росія знову била по Україні дронами вдень.

"Було з 7:00 ранку десь до 18:00 години зафіксовано близько 145 таких безпілотників і з них було близько 70 реактивних, ну тобто трохи менше половини", - каже він.

За його словами, станом на 18:00 у повітрі переважали дрони з двигунами внутрішнього згоряння.

"У результаті бойової роботи мали вже станом на 18:00 понад 100 збитих БПЛА, які атакували удень", - зазначив Ігнат.

Тактика Росії

Ігнат наголосив, що попри високий відсоток перехоплення безпілотників навіть невелика кількість дронів, які досягають цілей, може завдавати значної шкоди.

За його словами, окупанти комбінують різні типи безпілотників і ракет, намагаючись ускладнити роботу ППО.

При цьому, щоб змінювати можливості та дальність польоту реактивних БПЛА, росіяни можуть змінювати:

запас пального,

бойову частину,

встановлювати додаткове обладнання.

"Ворог вже комбінує, чи більше пального залити в той самий реактивний БПЛА, чи більшу бойову частину поставити. Можливо, якесь інше корисне навантаження на нього у вигляді камер, передавача для мереж і так далі, модеми", - уточнив Ігнат.

Проте українські фахівці досліджують знайдені безпілотники, щоб встановити технічні "хитрощі" ворога.