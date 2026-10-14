РФ удень атакувала Україну 145 дронами, близько половини реактивні, - Ігнат

Країна-агресорка завдала дронових ударів по Україні удень 14 жовтня. Протиповітряна оборона знищила понад 100 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната у телемарафоні.
Росія знову била по Україні дронами вдень.
"Було з 7:00 ранку десь до 18:00 години зафіксовано близько 145 таких безпілотників і з них було близько 70 реактивних, ну тобто трохи менше половини", - каже він.
За його словами, станом на 18:00 у повітрі переважали дрони з двигунами внутрішнього згоряння.
"У результаті бойової роботи мали вже станом на 18:00 понад 100 збитих БПЛА, які атакували удень", - зазначив Ігнат.
Ігнат наголосив, що попри високий відсоток перехоплення безпілотників навіть невелика кількість дронів, які досягають цілей, може завдавати значної шкоди.
За його словами, окупанти комбінують різні типи безпілотників і ракет, намагаючись ускладнити роботу ППО.
При цьому, щоб змінювати можливості та дальність польоту реактивних БПЛА, росіяни можуть змінювати:
"Ворог вже комбінує, чи більше пального залити в той самий реактивний БПЛА, чи більшу бойову частину поставити. Можливо, якесь інше корисне навантаження на нього у вигляді камер, передавача для мереж і так далі, модеми", - уточнив Ігнат.
Проте українські фахівці досліджують знайдені безпілотники, щоб встановити технічні "хитрощі" ворога.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 14 жовтня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Загалом ворог застосував 167 засобів повітряного нападу.
Крім того, у ніч проти 13 жовтня РФ випустила по Україні ракету і 121 дрон. Частину цілей збили вже до ранку.