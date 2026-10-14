РФ днем атаковала Украину 145 дронами, около половины реактивные, - Игнат

Дроновая атака по Украине

Россия снова била по Украине дронами днем.

"Было с 7:00 утра где-то до 18:00 часов зафиксировано около 145 таких беспилотников и из них было около 70 реактивных, ну то есть чуть меньше половины", - говорит он.

По его словам, по состоянию на 18.00 в воздухе преобладали дроны с двигателями внутреннего сгорания.

"В результате боевой работы уже имели по состоянию на 18:00 более 100 сбитых БПЛА , которые атаковали днем", - отметил Игнат.

Тактика России

Игнат подчеркнул, что несмотря на высокий процент перехвата беспилотников даже небольшое количество дронов, достигающих целей, может наносить значительный ущерб.

По его словам, оккупанты комбинируют разные типы беспилотников и ракет, пытаясь усложнить работу ПВО.

При этом, чтобы изменять возможности и дальность полета реактивных БПЛА, россияне могут изменять:

запас горючего,

боевую часть,

устанавливать дополнительное оборудование.

"Враг уже комбинирует, больше ли горючего залить в тот же реактивный БПЛА, или большую боевую часть поставить. Возможно, какая-то другая полезная нагрузка на него в виде камер, передатчика для сетей и так далее, модемы", - уточнил Игнат.

Тем не менее, украинские специалисты исследуют найденные беспилотники, чтобы установить технические "хитрости" врага.