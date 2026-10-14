РФ днем атаковала Украину 145 дронами, около половины реактивные, - Игнат

Страна-агрессор нанесла дроновые удары по Украине днем 14 октября. Противовоздушная оборона уничтожила более 100 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в телемарафоне.
Россия снова била по Украине дронами днем.
"Было с 7:00 утра где-то до 18:00 часов зафиксировано около 145 таких беспилотников и из них было около 70 реактивных, ну то есть чуть меньше половины", - говорит он.
По его словам, по состоянию на 18.00 в воздухе преобладали дроны с двигателями внутреннего сгорания.
"В результате боевой работы уже имели по состоянию на 18:00 более 100 сбитых БПЛА , которые атаковали днем", - отметил Игнат.
Игнат подчеркнул, что несмотря на высокий процент перехвата беспилотников даже небольшое количество дронов, достигающих целей, может наносить значительный ущерб.
По его словам, оккупанты комбинируют разные типы беспилотников и ракет, пытаясь усложнить работу ПВО.
При этом, чтобы изменять возможности и дальность полета реактивных БПЛА, россияне могут изменять:
"Враг уже комбинирует, больше ли горючего залить в тот же реактивный БПЛА, или большую боевую часть поставить. Возможно, какая-то другая полезная нагрузка на него в виде камер, передатчика для сетей и так далее, модемы", - уточнил Игнат.
Тем не менее, украинские специалисты исследуют найденные беспилотники, чтобы установить технические "хитрости" врага.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 14 октября Россия совершила новую массированную комбинированную атаку на разные регионы Украины. В общей сложности враг применил 167 средств воздушного нападения.
Кроме того, в ночь на 13 октября РФ выпустила по Украине ракету и 121 дрон. Часть целей сбили уже до утра.