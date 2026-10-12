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РФ атакувала Україну ракетою і понад сотнею дронів: скільки збила ППО

09:30 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала Україну ракетою і понад сотнею дронів: скільки збила ППО Фото: що відомо про нічну атаку РФ (Getty Images)
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Росія за ніч випустила по Україні ракету і 121 дрон. Частину цілей збили вже до ранку, але атака ще не закінчилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 12 жовтня, з 18:00 11 жовтня, противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59. Її випустили з повітряного простору над Чорним морем.

Окрім ракети, ворог запустив 121 ударний безпілотник: Shahed (76 із них реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з різних напрямків: Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у рф, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 89 ворожих безпілотників. Це Shahed (55 із них реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.

Влучання ворожих засобів нападу зафіксували на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

Атака триває, у небі ще є кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня росіяни вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що пошкоджено фасад, скління та обладнання, постраждалих немає.

Тим часом у Харкові російський дрон влучив у багатоповерховий будинок.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ятьох постраждалих і зруйновані поверхи з сьомого по дев'ятий.

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