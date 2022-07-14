РФ ударила по центру Винницы с подлодки в Черном море

Российские войска нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната .

Он отметил, что две ракеты сбили украинские системы ПВО. Остальные ракеты попали почти в центр города. Пораженна гражданская инфраструктура и площадь, где обычно находилось большое количество людей.

"Серьезные разрушения. Пострадали здания и мирные жители. К сожалению, среди погибших есть и дети. Количество пострадавших уточняется", - сказал Игнат.