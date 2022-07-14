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РФ ударила по центру Винницы с подлодки в Черном море

Фото: РФ ударила по центру Винницы с подлодки в Черном море (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Он отметил, что две ракеты сбили украинские системы ПВО. Остальные ракеты попали почти в центр города. Пораженна гражданская инфраструктура и площадь, где обычно находилось большое количество людей.

"Серьезные разрушения. Пострадали здания и мирные жители. К сожалению, среди погибших есть и дети. Количество пострадавших уточняется", - сказал Игнат.

Как известно, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Все, что известно об атаке на Винницу, читайте в материале РБК-Украина.

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