RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по центру Вінниці з підводного човна в Чорному морі

Фото: РФ вдарила по центру Вінниці з підводного човна в Чорному морі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", які були випущені з підводного човна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він наголосив, що дві ракети збили українські системи ППО. Решта ракет потрапила майже до центру міста. Уражена громадянська інфраструктура та площа, де зазвичай знаходилася велика кількість людей.

"Серйозні руйнування. Постраждали будівлі та мирні жителі. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість постраждалих уточнюється", - сказав Ігнат.

Як відомо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Все, що відомо про атаку на Вінницю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницяракетный ударВійна в Україні