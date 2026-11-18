Близько 10: 20 стало відомо, що ворог скоїв черговий повітряний напад на місто.

Під удар російських окупантів цього разу потрапив житловий будинок в центрі Одеси.



"Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюємо", - написав Лисак.

Вже за кілька хвилин він повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина.

Щирі співчуття рідним і близьким", - додав глава МВА.



За його словами, також є потерпілі, однак їхня кількість наразі не розкривається.

"Усім надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється", - наголосив Лисак.

Оновлено об 11:16

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 7 цивільних.



"Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - написав він.

Оновлено об 11:27

Лисак заявив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Це непоправна втрата", - наголосив він.

За словами Лисака, під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.

Як уточнив Кіпер, обидві загиблі - жінки.

Оновлено о 11:48

Наразі відомо вже про трьох загиблих внаслідок удару РФ по центу Одеси.

"Серед них - дві жінки та чоловік. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - повідомив Кіпер.