РФ ударила по центральному складу Stellantis Україна в Києві

Пресслужба компанії публічно звернулася до клієнтів і партнерів після ворожої атаки.

"Центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника", - йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що наразі всі співробітники складу перебувають у безпеці - ніхто не загинув та не був поранений.

Окрім того, Stellantis Україна підтвердила, що вже розпочався процес відновлення операційної діяльності складу та логістичних процесів.

Команда компанії робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу та забезпечити стабільне постачання запасних частин до дилерської мережі в Україні й безперервне обслуговування клієнтів.

"Щиро дякуємо всім співробітникам, партнерам і дилерам за підтримку, згуртованість та взаємодопомогу", - підсумували в Stellantis Україна.

Що відомо про Stellantis Україна

Stellantis Україна - це українське представництво міжнародного автомобільного концерну Stellantis. Юридично компанія працює під назвою ТОВ "Пежо Сітроен Україна" і є офіційним представником Stellantis в Україні.

Спочатку компанія представляла лише PEUGEOT і CITROËN, а згодом розширила портфель брендів.

Нині в Україні представлені PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep та DS Automobiles. Загалом бренди Stellantis мають близько 80 офіційних дилерських центрів по Україні.

Компанія займається не лише продажем автомобілів, а й сервісним обслуговуванням, постачанням запчастин, розвитком дилерської мережі та корпоративним сегментом.