РФ ударила по центральному складу Stellantis Украина в Киеве

4 сентября российские захватчики атаковали центральный склад запасных частей Stellantis Украины в Киеве. Компания сообщила о серьезных повреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Stellantis Украина.
Пресс-служба компании публично обратилась к клиентам и партнерам после вражеской атаки.
"Центральный склад запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника", - сказано в заявлении.
В компании подчеркнули, что все сотрудники склада находятся в безопасности - никто не погиб и не был ранен.
Stellantis Украина подтвердила, что уже начался процесс возобновления операционной деятельности склада и логистических процессов.
Команда компании делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу и обеспечить стабильную поставку запасных частей в дилерскую сеть в Украине и непрерывное обслуживание клиентов.
"Искренне благодарим всех сотрудников, партнеров и дилеров за поддержку, сплоченность и взаимопомощь", - подытожили в Stellantis Украина.
Stellantis Украина - это украинское представительство международного автомобильного концерна Stellantis. Юридически компания работает под названием ООО "Пежо Ситроен Украина" и является официальным представителем Stellantis в Украине.
Первоначально компания представляла только PEUGEOT и CITROËN, а затем расширила портфель брендов.
В настоящее время в Украине представлены PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep и DS Automobiles. В общей сложности бренды Stellantis имеют около 80 официальных дилерских центров по Украине.
Компания занимается не только продажей автомобилей, но и сервисным обслуживанием, снабжением запчастями, развитием дилерской сети и корпоративным сегментом.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сожгла завод "Кока-Колы", чтобы послать четкий сигнал Америке.
На фоне усиления ударов РФ по бизнесу глава МИД Украины Андрей Сибига призвал США "поставить Москву на место".