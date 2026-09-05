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РФ ударила по центральному складу Stellantis Украина в Киеве

10:38 05.09.2026 Сб
2 мин
Компания выступила с официальным заявлением
aimg Юлия Капитонова
Фото: Стало известно о серьезных повреждениях (dsns.gov.ua)

4 сентября российские захватчики атаковали центральный склад запасных частей Stellantis Украины в Киеве. Компания сообщила о серьезных повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Stellantis Украина.

Пресс-служба компании публично обратилась к клиентам и партнерам после вражеской атаки.

"Центральный склад запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника", - сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что все сотрудники склада находятся в безопасности - никто не погиб и не был ранен.

Stellantis Украина подтвердила, что уже начался процесс возобновления операционной деятельности склада и логистических процессов.

Команда компании делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу и обеспечить стабильную поставку запасных частей в дилерскую сеть в Украине и непрерывное обслуживание клиентов.

"Искренне благодарим всех сотрудников, партнеров и дилеров за поддержку, сплоченность и взаимопомощь", - подытожили в Stellantis Украина.

Что известно о Stellantis Украина

Stellantis Украина - это украинское представительство международного автомобильного концерна Stellantis. Юридически компания работает под названием ООО "Пежо Ситроен Украина" и является официальным представителем Stellantis в Украине.

Первоначально компания представляла только PEUGEOT и CITROËN, а затем расширила портфель брендов.

В настоящее время в Украине представлены PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep и DS Automobiles. В общей сложности бренды Stellantis имеют около 80 официальных дилерских центров по Украине.

Компания занимается не только продажей автомобилей, но и сервисным обслуживанием, снабжением запчастями, развитием дилерской сети и корпоративным сегментом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сожгла завод "Кока-Колы", чтобы послать четкий сигнал Америке.

На фоне усиления ударов РФ по бизнесу глава МИД Украины Андрей Сибига призвал США "поставить Москву на место".

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