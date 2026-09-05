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РФ ударила по центральному складу Stellantis Україна в Києві

10:38 05.09.2026 Сб
2 хв
Компанія виступила з офіційною заявою
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по центральному складу Stellantis Україна в Києві Фото: Відомо про серйозні пошкодження (dsns.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

4 вересня російські загарбники атакували центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві. Компанія повідомила про серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Stellantis Україна.

Пресслужба компанії публічно звернулася до клієнтів і партнерів після ворожої атаки.

"Центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника", - йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що наразі всі співробітники складу перебувають у безпеці - ніхто не загинув та не був поранений.

Окрім того, Stellantis Україна підтвердила, що вже розпочався процес відновлення операційної діяльності складу та логістичних процесів.

Команда компанії робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу та забезпечити стабільне постачання запасних частин до дилерської мережі в Україні й безперервне обслуговування клієнтів.

"Щиро дякуємо всім співробітникам, партнерам і дилерам за підтримку, згуртованість та взаємодопомогу", - підсумували в Stellantis Україна.

Що відомо про Stellantis Україна

Stellantis Україна - це українське представництво міжнародного автомобільного концерну Stellantis. Юридично компанія працює під назвою ТОВ "Пежо Сітроен Україна" і є офіційним представником Stellantis в Україні.

Спочатку компанія представляла лише PEUGEOT і CITROËN, а згодом розширила портфель брендів.

Нині в Україні представлені PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep та DS Automobiles. Загалом бренди Stellantis мають близько 80 офіційних дилерських центрів по Україні.

Компанія займається не лише продажем автомобілів, а й сервісним обслуговуванням, постачанням запчастин, розвитком дилерської мережі та корпоративним сегментом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія спалила завод "Кока-Коли", щоб надіслати чіткий сигнал Америці.

На тлі посилення ударів РФ по бізнесу глава МЗС України Андрій Сибіга закликав США "поставити Москву на місце".

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