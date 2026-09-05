РФ ударила по центральному складу Stellantis Украина в Киеве

4 сентября российские захватчики атаковали центральный склад запасных частей Stellantis Украины в Киеве. Компания сообщила о серьезных повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Stellantis Украина.

Пресс-служба компании публично обратилась к клиентам и партнерам после вражеской атаки.

"Центральный склад запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника", - сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что все сотрудники склада находятся в безопасности - никто не погиб и не был ранен.

Stellantis Украина подтвердила, что уже начался процесс возобновления операционной деятельности склада и логистических процессов.

Команда компании делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу и обеспечить стабильную поставку запасных частей в дилерскую сеть в Украине и непрерывное обслуживание клиентов.

"Искренне благодарим всех сотрудников, партнеров и дилеров за поддержку, сплоченность и взаимопомощь", - подытожили в Stellantis Украина.

Что известно о Stellantis Украина

Stellantis Украина - это украинское представительство международного автомобильного концерна Stellantis. Юридически компания работает под названием ООО "Пежо Ситроен Украина" и является официальным представителем Stellantis в Украине.

Первоначально компания представляла только PEUGEOT и CITROËN, а затем расширила портфель брендов.

В настоящее время в Украине представлены PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep и DS Automobiles. В общей сложности бренды Stellantis имеют около 80 официальных дилерских центров по Украине.

Компания занимается не только продажей автомобилей, но и сервисным обслуживанием, снабжением запчастями, развитием дилерской сети и корпоративным сегментом.