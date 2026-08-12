РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа

"У Броварському районі після атаки Росії горять складські приміщення", - заявила Рубан.

За її словами, рятувальники уже розпочали ліквідацію пожежі.

Про інші наслідки ворожих ударів у ДСНС наразі не повідомляють.

О 10:49 із заявою з цього приводу виступив глава Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Він підтвердив, що вранці 12 серпня росіяни атакували регіон ударними дронами.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка", - уточнив Ткаченко.

Цивільний отримав осколкові поранення - його вже шпиталізували до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація - згодом", - пообіцяв глава Київської ОДА.