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РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа

10:59 12.08.2026 Ср
1 хв
Що відомо про нову атаку ворога на область?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Під удар росіян знову потрапив Броварський район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

12 серпня російські загарбники здійснили нову атаку на Київську область - ворог знову завдав ударів по Броварському району.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"У Броварському районі після атаки Росії горять складські приміщення", - заявила Рубан.

За її словами, рятувальники уже розпочали ліквідацію пожежі.

Про інші наслідки ворожих ударів у ДСНС наразі не повідомляють.

О 10:49 із заявою з цього приводу виступив глава Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Він підтвердив, що вранці 12 серпня росіяни атакували регіон ударними дронами.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка", - уточнив Ткаченко.

Цивільний отримав осколкові поранення - його вже шпиталізували до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація - згодом", - пообіцяв глава Київської ОДА.

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Київська областьПожежаАтака дронів