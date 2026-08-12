РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар

12 августа российские захватчики совершили новую атаку на Киевскую область - враг снова нанес удары по Броварскому району.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"В Броварском районе после атаки России горят складские помещения", - заявила Рубан.
По ее словам, спасатели уже приступили к ликвидации пожара.
О других последствиях вражеских ударов в ГСЧС пока не сообщают.
В 10:49 с заявлением на этот счет выступил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.
Он подтвердил, что утром 12 августа россияне атаковали регион ударными дронами.
"В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий. К сожалению, травмирован 65-летний мужчина", - уточнил Ткаченко.
Гражданский получил осколочные ранения - его уже госпитализировали в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах. Более подробная информация будет позже", - пообещал глава Киевской ОГА.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку России на Украину и сколько целей смогли обезвредить.
Также мы писали, что 12 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.