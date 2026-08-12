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РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар

10:59 12.08.2026 Ср
1 мин
Что известно о новой атаке врага на область?
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар Фото: Под удар россиян снова попал Броварской район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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12 августа российские захватчики совершили новую атаку на Киевскую область - враг снова нанес удары по Броварскому району.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"В Броварском районе после атаки России горят складские помещения", - заявила Рубан.

По ее словам, спасатели уже приступили к ликвидации пожара.

О других последствиях вражеских ударов в ГСЧС пока не сообщают.

В 10:49 с заявлением на этот счет выступил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Он подтвердил, что утром 12 августа россияне атаковали регион ударными дронами.

"В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий. К сожалению, травмирован 65-летний мужчина", - уточнил Ткаченко.

Гражданский получил осколочные ранения - его уже госпитализировали в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах. Более подробная информация будет позже", - пообещал глава Киевской ОГА.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку России на Украину и сколько целей смогли обезвредить.

Также мы писали, что 12 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.

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