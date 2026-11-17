Російський удар по Дніпру пошкодив будівлю консульства Австрії (фото)
Російська атака на Дніпро пошкодила будівлю почесного консульства Австрії. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з працівників не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства Австрії в Україні і допис глави МЗС Андрія Сибіги.
У дипломатичному відомстві засудили удари Росії по Дніпру. Попри пошкодження будівлі, почесне консульство продовжує працювати, проте на період ремонтних робіт зв'язатися з представництвом можна виключно телефоном.
"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил", - заявили у дипмісії.
Сибіга назвав цей інцидент черговим свідченням цілеспрямованих ударів Росії по мирних об'єктах і дипустановах, що є грубим порушенням міжнародних норм.
"Росія має зіткнутися з посиленням міжнародного тиску. Кожен такий напад повинен мати наслідки та призводити до посилення санкцій", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, РФ ввечері в понеділок, 16 листопада, атакувала Україну балістичними ракетами. Ворог вдарив по Києву, Дніпру та Запоріжжю, в містах пролунали потужні вибухи.
Зазначимо, після ворожих обстрілів частина споживачів у восьми областях залишається без світла. Найскладніша ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.