РФ ударила ракетою по магазину біля Харкова: троє загиблих і 22 постраждалих

"Ворожий ракетний удар зафіксовано в передмісті Харкова. За попередньою інформацією, влучання поблизу продовольчого магазину", - повідомив Синєгубов о 19:47.

Згодом стало відомо про 6 потерпілих, серед яких одна дитина.

Вже о 20:07 глава ОВА заявив, що через російську атаку загинули троє людей.

"Загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Найщиріші співчуття родинам загиблих", - уточнив він згодом.

Окрім того, стрімко зросла кількість постраждалих. Так, станом на 21:48 відомо, що 22 цивільних отримали поранення, зокрема двоє дітей.

"Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики", - написав Синєгубов.

А в ДСНС України повідомили, що через російську атаку виникла пожежа площею 300 кв. - її вже приборкали.

"На місці події працювали рятувальники, сапери, кінологи, медики, волонтери та правоохоронці. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим", - йдеться в заяві.