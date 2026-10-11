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РФ ударила ракетой по магазину возле Харькова: трое погибших и 22 пострадавших

22:50 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели обуздали масштаб пожара (dsns_telegram)

Вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. В результате атаки погибли три человека, в том числе 16-летний подросток, еще 22 человека получили ранения.

Об этом заявил глава местной ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Вражеский ракетный удар зафиксирован в пригороде Харькова. По предварительной информации, попадание вблизи продовольственного магазина", - сообщил Синегубов в 19:47.

Впоследствии стало известно о шести пострадавших, среди которых один ребенок.

Уже в 20:07 глава ОВА заявил, что из-за российской атаки погибли три человека.

"Погибли 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина. Искренние соболезнования семьям погибших", - уточнил он впоследствии.

Кроме того, стремительно выросло количество пострадавших. Так, по состоянию на 21:48 известно, что 22 гражданских получили ранения, в том числе двое детей.

"Среди пострадавших 13-летняя девочка, подвергшаяся острой реакции на стресс и 8-летняя девочка, которую с взрывным ранением госпитализировали медики", - написал Синегубов.

А в ГСЧС Украины сообщили, что из-за российской атаки возник пожар площадью 300 кв. - его уже погасили.

"На месте происшествия работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим", - сказано в заявлении.

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