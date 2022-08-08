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РФ ударила ракетам по Днепропетровской области: повреждены склады аграрной компании

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Днепропетровская область, Понедельник 08 августа 2022 08:00
РФ ударила ракетам по Днепропетровской области: повреждены склады аграрной компании Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская армия ночью била по двум районам Днепропетровской области - Никопольскому и Криворожскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район оккупанты атаковали трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах. По Марганецкому громаде стреляли из "Градов". Было 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. Без пострадавших.

По Красногригорьевской враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе повреждены 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину. Без потерь.

Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район - выпустили около 60 снарядов.

6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги.

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Днепропетровская область
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