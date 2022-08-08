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РФ вдарила ракетам по Дніпропетровській області: пошкоджено склади аграрної компанії

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Дніпропетровська область, Понеділок 08 серпня 2022 08:00
РФ вдарила ракетам по Дніпропетровській області: пошкоджено склади аграрної компанії Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська армія вночі била по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Нікопольський район окупанти атакували тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". Було 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. Без постраждалих.

По Червоногригорівській ворог влучив двома ракетами х-59. У селі Кам'янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено 9 житлових будинків. Попередньо люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Без втрат.

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

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Дніпропетровська область
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