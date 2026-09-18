РФ ударила по приміському потягу на Харківщині: є тяжко поранені

Російські війська 18 серпня атакували приміський потяг у Харківській області. Під час евакуації двоє пасажирів отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Що відомо про атаку

На Харківщині російські війська завдали удару по приміському потягу. Загрозу виявила моніторингова група "Укрзалізниці", після чого пасажирів почали евакуювати зі складу.

За попередніми даними, двоє пасажирів отримали тяжкі поранення. Під час евакуації вони не встигли відійти на безпечну відстань від поїзда.

Наразі до місця події прямують рятувальники та медики.

В "Укрзалізниці" зробили заяву

У компанії закликали пасажирів під час евакуації суворо виконувати вказівки поїзної бригади. Якщо поблизу немає укриття, необхідно відійти від поїзда та об'єктів залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів.

В "Укрзалізниці" наголосили, що дотримання цього правила під час евакуації може врятувати життя.

Атака на поїзди: що відомо

Раніше вранці 16 вересня російські війська атакували потяг №122 сполученням "Київ-Миколаїв". Завдяки своєчасному попередженню пасажирів та діям залізничної бригади людей встигли евакуювати.

Також 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда у Волинській області. Удар стався всього за кілька кілометрів від українсько-польського кордону, що стало незвичайним випадком для подібних атак.