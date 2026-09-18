РФ ударила по пригородному поезду на Харьковщине: есть тяжелораненые

Российские войска 18 августа атаковали пригородный поезд в Харьковской области. Во время эвакуации два пассажира получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Что известно об атаке

На Харьковщине российские войска нанесли удар по пригородному поезду. Угрозу обнаружила мониторинговая группа "Укрзализныцы", после чего пассажиров начали эвакуировать из состава.

По предварительным данным, двое пассажиров получили тяжелые ранения. Во время эвакуации они не успели отойти на безопасное расстояние от поезда.

Сейчас к месту происшествия направляются спасатели и медики.

В "Укрзализныце" сделали заявление

В компании призвали пассажиров во время эвакуации строго выполнять указания поездной бригады. Если поблизости нет укрытия, необходимо отойти от поезда и объектов железнодорожной инфраструктуры минимум на 200 метров.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что соблюдение этого правила во время эвакуации может спасти жизнь.

Атака на поезда: что известно

Ранее утром 16 сентября российские войска атаковали поезд №122 сообщением "Киев-Николаев". Благодаря своевременному предупреждению пассажиров и действиям железнодорожной бригады людей успели эвакуировать.

Также, 13 сентября, российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда в Волынской области. Удар произошел всего в нескольких километрах от украинско-польской границы, что стало необычным случаем для подобных атак.