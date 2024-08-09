РФ ударила по Костянтинівці ракетою Х-38: що відомо про зброю

Російська армія в п'ятницю, 9 серпня, вдарила по торговому центру у Костянтинівці ракетою Х-38. Вона має вдосконалену систему наведення.

Детально про те, що відомо про цю ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.

За попередніми даними від Міністерства внутрішніх справ, Росія вдарила ракетою Х-38. Ця ракета була прийнята на озброєння російської армії ще у 2012 році. Однак до цього часу все ще досконало не вивчена, адже малорозповсюджена.

Ракета Х-38 характерна тим, що для неї є обов'язковим підсвічування цілі лазером. Але є варіації ракети, які мають супутникову навігацію, тепловізійну та активну радіолокаційну головки самонаведення.

Носіями ракети є Су-35, Су-57, а також нібито вона інтегрована під вертольоти Ка-52.

Загальна вага Х-38 520 кг і вона зазвичай осколково-фугасна. Однак є дані про наявність касетного спорядження, на масу яких припадає 250 кг. Цікаво і те, що дальність пуску ракети - до 40 км, а швидкість при цьому становить до 2,2 Маха.

Зауважимо, що наразі від Костянтинівки до лінії фронту наразі близько 12-15 км.