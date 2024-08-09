РФ ударила по Костянтинівці ракетою Х-38: що відомо про зброю
Російська армія в п'ятницю, 9 серпня, вдарила по торговому центру у Костянтинівці ракетою Х-38. Вона має вдосконалену систему наведення.
Детально про те, що відомо про цю ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба МВС, Wikipedia, Defence Express.
За попередніми даними від Міністерства внутрішніх справ, Росія вдарила ракетою Х-38. Ця ракета була прийнята на озброєння російської армії ще у 2012 році. Однак до цього часу все ще досконало не вивчена, адже малорозповсюджена.
Ракета Х-38 характерна тим, що для неї є обов'язковим підсвічування цілі лазером. Але є варіації ракети, які мають супутникову навігацію, тепловізійну та активну радіолокаційну головки самонаведення.
Носіями ракети є Су-35, Су-57, а також нібито вона інтегрована під вертольоти Ка-52.
Загальна вага Х-38 520 кг і вона зазвичай осколково-фугасна. Однак є дані про наявність касетного спорядження, на масу яких припадає 250 кг. Цікаво і те, що дальність пуску ракети - до 40 км, а швидкість при цьому становить до 2,2 Маха.
Зауважимо, що наразі від Костянтинівки до лінії фронту наразі близько 12-15 км.
Що відомо про удар по Костянтинівці
Вдень п'ятниці, 9 серпня, російська армія обстріляла місто Костянтинівка у Донецькій області. Росіяни влучили в торговельний центр. Станом на 17:00 вже відомо про 12 загиблих та 44 поранених в результаті обстрілу.
На російський злочин відреагував і президент Володимир Зеленський. Він показав відео із наслідками обстрілу.
Детально про наслідки обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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