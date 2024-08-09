РФ ударила по Константиновке ракетой Х-38: что известно об оружии
Российская армия в пятницу, 9 августа, ударила по торговому центру в Константиновке ракетой Х-38. Она имеет усовершенствованную систему наведения.
Подробно о том, что известно об этой ракете – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба МВД, Wikipedia, Defence Express.
По предварительным данным Министерства внутренних дел, Россия ударила ракетой Х-38. Эта ракета была принята на вооружение русской армии еще в 2012 году. Однако до сих пор все еще досконально не изучена, ведь малораспространена.
Ракета Х-38 характерна тем, что для нее обязательна подсветка цели лазером. Но есть вариации ракеты, имеющие спутниковую навигацию, тепловизионную и активную радиолокационную головку самонаведения.
Носителями ракеты являются Су-35, Су-57, а также якобы интегрированная под вертолеты Ка-52.
Общий вес Х-38 520 кг и она обычно осколочно-фугасная. Однако есть данные о наличии кассетного снаряжения, на массу которых приходится 250 кг. Интересно и то, что дальность пуска ракеты – до 40 км, а скорость при этом составляет до 2,2 Маха.
Отметим, что от Константиновки до линии фронта сейчас около 12-15 км.
Что известно об ударе по Константиновке
Днем пятницы, 9 августа, российская армия обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Россияне попали в торговый центр. По состоянию на 17:00 уже известно о 12 погибших и 44 раненых в результате обстрела.
На российское преступление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями обстрелов.
Подробно о последствиях обстрела – читайте в материале РБК-Украина.
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