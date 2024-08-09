ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Константиновке ракетой Х-38: что известно об оружии

Пятница 09 августа 2024 17:19
UA EN RU
РФ ударила по Константиновке ракетой Х-38: что известно об оружии Иллюстративное фото: Россия ударила ракетой Х-38 по Константиновке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в пятницу, 9 августа, ударила по торговому центру в Константиновке ракетой Х-38. Она имеет усовершенствованную систему наведения.

Подробно о том, что известно об этой ракете – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба МВД, Wikipedia, Defence Express.

По предварительным данным Министерства внутренних дел, Россия ударила ракетой Х-38. Эта ракета была принята на вооружение русской армии еще в 2012 году. Однако до сих пор все еще досконально не изучена, ведь малораспространена.

Ракета Х-38 характерна тем, что для нее обязательна подсветка цели лазером. Но есть вариации ракеты, имеющие спутниковую навигацию, тепловизионную и активную радиолокационную головку самонаведения.

Носителями ракеты являются Су-35, Су-57, а также якобы интегрированная под вертолеты Ка-52.

Общий вес Х-38 520 кг и она обычно осколочно-фугасная. Однако есть данные о наличии кассетного снаряжения, на массу которых приходится 250 кг. Интересно и то, что дальность пуска ракеты – до 40 км, а скорость при этом составляет до 2,2 Маха.

Отметим, что от Константиновки до линии фронта сейчас около 12-15 км.

Что известно об ударе по Константиновке

Днем пятницы, 9 августа, российская армия обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Россияне попали в торговый центр. По состоянию на 17:00 уже известно о 12 погибших и 44 раненых в результате обстрела.

На российское преступление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями обстрелов.

Подробно о последствиях обстрела – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев