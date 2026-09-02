РФ ударила по одному з університетів Києва прямо під час занять, - Зеленський

"Сьогодні російські "шахеди" вдарили по одному з університетів у Києві - прямо під час занять. На щастя, студенти були в укритті - 160 студентів", - розповів глава держави.

Однак поки Зеленський не розкриває, про який саме навчальний заклад йдеться.

Також, за його словами, протягом минулої ночі росіяни били по Одесі.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 вересня (Фото: dsns.gov.ua)

Цього разу під удар потрапили звичайний житловий будинок та міська інфраструктура.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 вересня (Фото: dsns.gov.ua)

"П’ять людей поранені, і серед них дитина. У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. Через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, є поранені", - повідомив Зеленський.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 вересня (Фото: dsns.gov.ua)

Президент також зауважив, що в багатьох регіонах повітряні тривоги не припиняються через загрозу реактивних дронів і КАБів.

Наслідки атаки РФ на Україну 2 вересня (Фото: dsns.gov.ua)

На цьому тлі глава держави нагадав, що тиск світу на Росію досі не змусив її завершити війну.

"Коли в Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах - це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів", - попередив Зеленський.