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РФ ударила по одному из университетов Киева прямо во время занятий, - Зеленский

13:37 02.09.2026 Ср
2 мин
Президент сообщил новые подробности
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне атаковали киевских студентов (dsns.gov.ua)

2 сентября российские захватчики атаковали один из киевских вузов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Сегодня российские "шахеды" ударили по одному из университетов в Киеве - прямо на занятиях. К счастью, студенты были в укрытии - 160 студентов", - рассказал глава государства.

Однако пока Зеленский не раскрывает, о каком именно учебном заведении идет речь.

Также, по его словам, в минувшую ночь россияне били по Одессе.

Последствия атаки РФ на Украину 2 сентября (Фото: dsns.gov.ua)

В этот раз под удар попали обычный жилой дом и городская инфраструктура.

Последствия атаки РФ на Украину 2 сентября (Фото: dsns.gov.ua)

"Пять человек ранены, и среди них ребенок. В Херсоне россияне ударили по зданию спасателей и полиции. Из-за попадания на Харьковщине без света остались тысячи человек, есть раненые", - сообщил Зеленский.

Последствия атаки РФ на Украину 2 сентября (Фото: dsns.gov.ua)

Президент также отметил, что во многих регионах воздушные тревоги не прекращаются из-за угрозы реактивных дронов и КАБ.

Последствия атаки РФ на Украину 2 сентября (Фото: dsns.gov.ua)

На этом фоне глава государства напомнил, что давление мира на Россию еще не заставило ее завершить войну.

"Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам - это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других народов", - заявил Зеленский.

Напомним, утром 2 сентября россияне атаковали Киев, в результате чего начался пожар.

Впоследствии стало известно, что враг нанес повторные удары. В столице горит 6-этажка и учебное заведение.

Также мы сообщали, что Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве.

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