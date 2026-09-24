РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві

Крім того, у вересні того ж року російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в центрі Сум безпосередньо під час літургії, коли в приміщенні перебували парафіяни.

Також росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі, який є найбільшим православним храмом міста та півдня України.