В результате атаки в здании 1906 года повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича.

По словам главы района, эта часть храма хранила память местности более столетия.

"Враг идет не только против людей и их домов. Он пытается уничтожать наше историческое и духовное наследие", - подчеркнул Наконечный.

Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)

Российские войска неоднократно наносят удары по религиозным сооружениям и историческим памятникам в разных регионах Украины.

Напомним, в июне 2025 года в результате вражеской атаки на Киевскую область получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви.