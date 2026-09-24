RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве

17:50 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)

В Киеве в результате вражеской атаки поврежден Свято-Покровский храм, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградара.

Об этом заявил глава Подольской РГА Владимир Наконечный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

В результате атаки в здании 1906 года повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича.

По словам главы района, эта часть храма хранила память местности более столетия.

"Враг идет не только против людей и их домов. Он пытается уничтожать наше историческое и духовное наследие", - подчеркнул Наконечный.

Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)

Российские войска неоднократно наносят удары по религиозным сооружениям и историческим памятникам в разных регионах Украины.

Напомним, в июне 2025 года в результате вражеской атаки на Киевскую область получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви.

Кроме того, в сентябре того же года российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум непосредственно во время литургии, когда в помещении находились прихожане.

Также россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который является крупнейшим православным храмом города и юга Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинская платформа "Собор"Война в УкраинеАтака дронов