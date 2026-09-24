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РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві

17:50 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві Фото: РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві (facebook.com)
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У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено Свято-Покровський храм, який є найстарішою церквою Мостицького масиву та Виноградара.

Про це заявив голова Подільської РДА Володимир Наконечний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Внаслідок атаки у будівлі 1906 року пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли.

За словами очільника району, ця частина храму зберігала пам’ять місцевості понад століття.

"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", - наголосив Наконечний.

Фото: РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві (facebook.com)

Російські війська неодноразово завдають ударів по релігійних спорудах та історичних пам'ятках в різних регіонах України.

Нагадаємо, у червні 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київську область зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський кафедральний собор у Білій Церкві.

Крім того, у вересні того ж року російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в центрі Сум безпосередньо під час літургії, коли в приміщенні перебували парафіяни.

Також росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі, який є найбільшим православним храмом міста та півдня України.

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