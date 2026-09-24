РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено Свято-Покровський храм, який є найстарішою церквою Мостицького масиву та Виноградара.

Про це заявив голова Подільської РДА Володимир Наконечний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook .

Нагадаємо, у червні 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київську область зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський кафедральний собор у Білій Церкві.

Російські війська неодноразово завдають ударів по релігійних спорудах та історичних пам'ятках в різних регіонах України.

"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", - наголосив Наконечний.

Внаслідок атаки у будівлі 1906 року пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли.

Крім того, у вересні того ж року російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в центрі Сум безпосередньо під час літургії, коли в приміщенні перебували парафіяни.

Також росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі, який є найбільшим православним храмом міста та півдня України.