РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве
В Киеве в результате вражеской атаки поврежден Свято-Покровский храм, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградара.
Об этом заявил глава Подольской РГА Владимир Наконечный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
В результате атаки в здании 1906 года повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича.
По словам главы района, эта часть храма хранила память местности более столетия.
"Враг идет не только против людей и их домов. Он пытается уничтожать наше историческое и духовное наследие", - подчеркнул Наконечный.
Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)
Российские войска неоднократно наносят удары по религиозным сооружениям и историческим памятникам в разных регионах Украины.
Напомним, в июне 2025 года в результате вражеской атаки на Киевскую область получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви.
Кроме того, в сентябре того же года российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум непосредственно во время литургии, когда в помещении находились прихожане.
Также россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который является крупнейшим православным храмом города и юга Украины.