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Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве

17:50 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)
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В Киеве в результате вражеской атаки поврежден Свято-Покровский храм, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградара.

Об этом заявил глава Подольской РГА Владимир Наконечный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

В результате атаки в здании 1906 года повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича.

По словам главы района, эта часть храма хранила память местности более столетия.

"Враг идет не только против людей и их домов. Он пытается уничтожать наше историческое и духовное наследие", - подчеркнул Наконечный.

Фото: РФ ударила по старейшей церкви Виноградара в Киеве (facebook.com)

Российские войска неоднократно наносят удары по религиозным сооружениям и историческим памятникам в разных регионах Украины.

Напомним, в июне 2025 года в результате вражеской атаки на Киевскую область получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви.

Кроме того, в сентябре того же года российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум непосредственно во время литургии, когда в помещении находились прихожане.

Также россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который является крупнейшим православным храмом города и юга Украины.

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