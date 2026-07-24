РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці

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Що сталося : Вдень РФ атакувала Київщину трьома балістичними ракетами, дві досягли цілі.

: Вдень РФ атакувала Київщину трьома балістичними ракетами, дві досягли цілі. Куди влучили : Під ударом опинився приватний полігон в Бучанському районі, там знаходилися представники оборонної індустрії.

: Під ударом опинився приватний полігон в Бучанському районі, там знаходилися представники оборонної індустрії. Що відомо про жертв : Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих.

: Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих. Загроза нових ударів: У Повітряних силах попереджають, що РФ накопичила ракети для нового удару, тож потрібно зважати на тривоги.

Удар по локації з розробниками зброї

Українська рада зброярів зазначила, що окупанти завдали ракетного удару по Київській області, поціливши у локацію, де перебували представники української оборонної індустрії.

В організації заявили, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини події.

Представники Ради зброярів уточнили, що їхня команда не була організатором цього заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає їм необхідну підтримку.

Реакція президента

"Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули", - зазначив Зеленський .

Президент додав, що на місці влучання працюють усі необхідні служби, з’ясовуються всі обставини і доля людей.

Глава держави підкреслив, що Росія давно не зважає на жодні міжнародні та людські норми, а "зацікавлена лише у продовженні вбивств". Він також заявив, що пріоритетом номер один є ракети для Patriot.

Росія накопичила ракети для удару

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни накопичили певну кількість ракет. Він закликав в ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги.

"Те що противник б'є балістикою, ні для кого не секрет. Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Вже обговорюють, що там певні заходи проводили. Я думаю, правоохоронці і компетентні служби розберуться з цим питанням", - сказав Ігнат.

Речник зауважив, що летіли три ракети - одну з них перехопило ППО, а дві влучили по Київщині.

Він додав, що у ЗСУ давно заборонено проведення різних заходів, великі зібрання.

Удар по приватному полігону

Виконувач обов'язків голови Київської обласної держадміністрації Руслан Олійник повідомив, що внаслідок ворожого балістичного удару найбільше постраждав Бучанський район.

"За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється", - зазначив він.

Олійник додав, що детальнішу інформацію щодо наслідків російського обстрілу буде надано згодом.