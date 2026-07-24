РФ ударила по локации с разработчиками оружия на Киевщине, есть жертвы: все подробности

Украинский совет оружейников отметил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области, попав в локацию, где находились представители украинской оборонной индустрии.

В организации заявили, что информация о точном месте пребывания участников публично не распространялась. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Представители Совета оружейников уточнили, что их команда не была организатором этого мероприятия, однако находится на связи с коллегами и оказывает им необходимую поддержку.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на месте попадания работают все необходимые службы, выясняются все обстоятельства и судьба людей.

Глава государства подчеркнул, что Россия давно не учитывает никакие международные и человеческие нормы, а "заинтересована только в продолжении убийств". Он также заявил, что приоритетом номер один являются ракеты для Patriot.

Россия накопила ракеты для удара

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне накопили определенное количество ракет. Он призвал в эти дни максимально реагировать на сигналы тревоги.

"То, что противник бьет баллистикой, ни для кого не секрет. Сегодня уже не в ночное, а в дневное время были нанесены удары. Уже обсуждают, что там определенные мероприятия проводились. Я думаю, правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что летели три ракеты - одну из них перехватило ПВО, а две попали по Киевщине.

Он добавил, что в ВСУ давно запрещено проведение разных мероприятий, большие собрания.

Удар по частному полигону

Исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Руслан Олейник сообщил, что в результате вражеского баллистического удара больше всего пострадал Бучанский район.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется", - отметил он.

Олейник добавил, что более подробная информация о последствиях российских обстрелов будет предоставлена позже.