РФ снова ударила по критической инфраструктуре: первые детали удара по Кривому Рогу

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений", - написал Резниченко.

По его словам, спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов" и делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

"Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем", - добавил Резниченко.

Напомним, сегодня глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уже сообщал о ракетном ударе по городу , впрочем, до сих пор подробности не были известны.

Добавим, что россияне уже который день атакуют Кривой Рог, нанося удары по критической инфраструктуре, город до сих пор не может оправиться после подтоплений, возникших из-за удара по дамбе.

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