Ситуация в Кривом Роге: подачу воды стабилизировали, враг продолжает атаки

Водоснабжение в Кривом Роге удалось стабилизировать после ракетных ударов россиян по гидротехническим сооружениям. Однако враг продолжает атаковать гражданское население в районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано", - написал Вилкул.

По его словам, в Криворожском районе ночью оккупанты обстреляли Зеленодольске общину. Жертв в результате атак нет.

Кроме того, в Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины.

В результате чего ранена 57-летняя женщина и повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.

Вместе с тем в Червоногригоровской общине повреждены многоэтажки и магазин. Жертв нет.

Напомним, что 14 сентября РФ выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, а именно дамбе Карачуновского водохранилища.

В результате были подтоплены более 100 частных домов и дворов, а уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров на разных участках. В некоторых районах были вынуждены объявить эвакуацию.

Добавим, что вчера россияне также попали ракетами по гидротехническим сооружениям города.

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