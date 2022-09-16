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РФ знову вдарила по критичній інфраструктурі: перші деталі удару по Кривому Рогу

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд", - написав Резніченко.

За його словами, наразі рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів" та роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.

"Черговий ракетний терор росіян…Працюємо. Не панікуємо", - додав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вже повідомляв про ракетний удар по місту, втім, до цього часу подробиці не були відомі.

Додамо, що росіяни вже котрий день атакують Кривий Ріг, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, місто й досі не може оговтатися після підтоплень, які виникли через удар по дамбі.

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