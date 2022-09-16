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По Кривому Рогу нанесен ракетный удар: что известно

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Кривой Рог, Пятница 16 сентября 2022 13:13
По Кривому Рогу нанесен ракетный удар: что известно Фото: По Кривому Рогу нанесен ракетный удар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 16 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу городской военно-гражданской администрации Александра Вилкула.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры с места прилета. В районе удара поднимается дым.

Напомним, за последние дни российские войска уже несколько раз обстреливали Кривой Рог. Так, 14 сентября целью оккупантов стали гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.

Вследствие удара по дамбе в городе подтопленными остаются 79 домов.

При этом вчера россияне вновь обстреляли Кривой Рог, в очередной раз попав по гидротехническим сооружениям города.

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Кривой Рог ракетный удар
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