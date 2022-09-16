По Кривому Рогу нанесен ракетный удар: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу городской военно-гражданской администрации Александра Вилкула .

Местные Telegram-каналы публикуют кадры с места прилета. В районе удара поднимается дым.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

Напомним, за последние дни российские войска уже несколько раз обстреливали Кривой Рог. Так, 14 сентября целью оккупантов стали гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.

Вследствие удара по дамбе в городе подтопленными остаются 79 домов.

При этом вчера россияне вновь обстреляли Кривой Рог, в очередной раз попав по гидротехническим сооружениям города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.