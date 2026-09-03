РФ ударила по Київщині, є постраждалий та пошкодження

Нагадаємо, 2 вересня рятувальники показали наслідки нового удару Росії по Києву.

Цього ж дня стало відомо, що ворог атакував київський виш прямо під час занять - йдеться про Національний університет харчових технологій.

Також РБК-Україна розповідало, як насправді живуть ТРЦ в столиці під час постійних тривог.