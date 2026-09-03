РФ ударила по Киевщине, есть пострадавший и повреждения

Напомним, 2 сентября спасатели показали последствия нового удара России по Киеву.

В этот же день стало известно, что враг атаковал киевский вуз прямо во время занятий - речь идет о Национальном университете пищевых технологий.

Также РБК-Украина рассказывало, как действительно живут ТРЦ в столице во время постоянных тревог.