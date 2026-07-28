РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти

Уночі 28 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на Суми. Внаслідок цього постраждали щонайменше шестеро мирних мешканців міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.
"Унаслідок нічного російського авіаційного удару 2 КАБами по житловому сектору Сум постраждали 6 людей, з них 3 діти: 6, 3, 10 років", - підтвердив Кривошеєнко.
За його словами, 10-річого хлопчика вже шпиталізували. Що стосується інших потерпілих, то їм надали допомогу одразу на місці ворожого удару.
Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)
Очільник місцевої МВА також уточнив, що двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми - вони лікуються амбулаторно.
Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)
Окрім того, поранення отримав і 71 річний чоловік - наразі його стан задовільний.
"Пошкоджено попередньо близько 12 будинків, 3 будинки зруйновано", - підсумував Кривошеєнко.
Нагадаємо, ввечері 26 липня сім людей були поранені внаслідок російського авіаудару по Сумах сімома КАБами та ударними БпЛА.
"Серед них - одна дитина, яка перебуває у стаціонарі. Ще одна людина лікується у медичному закладі, п'ять осіб - амбулаторно", - повідомив тоді глава МВА.
До речі, РБК-Україна вже розповіло, як ППО відбивала нову атаку Росії 28 липня.
Також ми писали про повітряний напад ворога на Київ, який стався минулої ночі.
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