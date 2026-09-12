РФ ударила дроном по Запоріжжю: з-під завалів дістали двох людей, є загибла

Нагадаємо, лише напередодні, 11 вересня, Росія вже атакувала Запоріжжя дронами - тоді постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також пошкодило цивільні об'єкти.

А 7 вересня внаслідок російського удару зазнав значних руйнувань найбільший торговельно-розважальний центр міста - власник City Mall пообіцяв відбудувати заклад, попри те, що він "фактично знищений".

Ще раніше, 5 вересня, росіяни понад дві години поспіль били по Запоріжжю дронами - тоді в місті зафіксували влучання в житлові будинки, постраждали шестеро людей.