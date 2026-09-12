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РФ ударила дроном по Запоріжжю: з-під завалів дістали двох людей, є загибла

01:31 12.09.2026 Сб
1 хв
Спочатку в місті оголосили загрозу дронів
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уночі 12 вересня російський безпілотник атакував приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок удару зруйновано будинок, виникли пожежі - за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ще опівночі в Запоріжжі оголосили про загрозу ударних безпілотників. Незабаром місто атакував російський дрон, який влучив по приватному сектору.

Унаслідок удару виникли пожежі та руйнування - зруйновано щонайменше один будинок.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей, наразі їх обстежують медики.

Оновлено 1:55

На жаль, одна з постраждалих померла, повідомив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, лише напередодні, 11 вересня, Росія вже атакувала Запоріжжя дронами - тоді постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також пошкодило цивільні об'єкти.

А 7 вересня внаслідок російського удару зазнав значних руйнувань найбільший торговельно-розважальний центр міста - власник City Mall пообіцяв відбудувати заклад, попри те, що він "фактично знищений".

Ще раніше, 5 вересня, росіяни понад дві години поспіль били по Запоріжжю дронами - тоді в місті зафіксували влучання в житлові будинки, постраждали шестеро людей.

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ЗапоріжжяВійна в УкраїніДрони