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Росія атакувала Запоріжжя дронами: постраждали мати та 10-річний син

08:58 11.09.2026 Пт
1 хв
Рятувальники показали перші кадри з місця подій
aimg Анастасія Никончук
Росія атакувала Запоріжжя дронами: постраждали мати та 10-річний син Фото: обстріл Запоріжжя (ДСНС)
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Вночі російські війська масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також були пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

Вночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травми отримали 32-річна жінка та її 10-річний син. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено цивільні об'єкти

У місті зафіксовано пошкодження кількох об'єктів. Зокрема, у дев'ятиповерховому житловому будинку пошкоджено покрівлю, після чого виникла пожежа площею 80 квадратних метрів.

Крім того, внаслідок влучення загорівся торговий центр. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Ще одне спалах відбувся в офісному приміщенні, де вогонь поширився на площі 50 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Рятувальники працювали під загрозою нових ударів

Ліквідація наслідків атаки ускладнювалася загрозою повторного обстрілу. Через небезпеку рятувальникам доводилося припиняти роботу та йти до укриття.

У результаті усі пожежі вдалося ліквідувати. На місцях пригод працювали екстрені служби міста.

Нагадуємо, що вночі 11 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, після чого у Дніпровському районі столиці спалахнув дев'ятиповерховий житловий будинок.

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