Росія атакувала Запоріжжя дронами: постраждали мати та 10-річний син
Вночі російські війська масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також були пошкоджені цивільні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.
Вночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травми отримали 32-річна жінка та її 10-річний син. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено цивільні об'єкти
У місті зафіксовано пошкодження кількох об'єктів. Зокрема, у дев'ятиповерховому житловому будинку пошкоджено покрівлю, після чого виникла пожежа площею 80 квадратних метрів.
Крім того, внаслідок влучення загорівся торговий центр. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Ще одне спалах відбувся в офісному приміщенні, де вогонь поширився на площі 50 квадратних метрів.
Рятувальники працювали під загрозою нових ударів
Ліквідація наслідків атаки ускладнювалася загрозою повторного обстрілу. Через небезпеку рятувальникам доводилося припиняти роботу та йти до укриття.
У результаті усі пожежі вдалося ліквідувати. На місцях пригод працювали екстрені служби міста.
Нагадуємо, що вночі 11 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, після чого у Дніпровському районі столиці спалахнув дев'ятиповерховий житловий будинок.