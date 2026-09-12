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РФ ударила дроном по Запорожью: из-под завалов достали два человека, есть погибшая

01:31 12.09.2026 Сб
2 мин
Сначала в городе объявили угрозу дронов
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 12 сентября российский беспилотник атаковал частный сектор Запорожья. В результате удара разрушен дом, возникли пожары - по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Еще в полночь в Запорожье объявили об угрозе ударных беспилотников. Вскоре город атаковал российский дрон, попавший по частному сектору.

В результате удара возникли пожары и разрушения - разрушен по меньшей мере один дом.

Из-под завалов спасатели достали двух человек, их обследуют медики.

Обновлено 1:55

К сожалению, одна из пострадавших скончалась, сообщил председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Обновлено 2:59

В результате удара возникли пожары и разрушения - разрушен по меньшей мере один дом. Из-под завалов спасатели подняли тела двух погибших - 64-летней женщины и 37-летнего мужчину. Ранения получила 59-летняя женщина.

Напомним, только накануне, 11 сентября, Россия уже атаковала Запорожье дронами - тогда пострадали 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, также повредили гражданские объекты.

А 7 сентября в результате российского удара потерпел значительные разрушения крупнейший торгово-развлекательный центр города - владелец City Mall пообещал отстроить заведение, несмотря на то, что оно "фактически уничтожено".

Еще раньше, 5 сентября, россияне более двух часов подряд избивали по Запорожью дронами - тогда в городе зафиксировали попадание в жилые дома, пострадали шесть человек.

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