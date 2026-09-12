РФ ударила дроном по Запорожью: из-под завалов достали два человека, есть погибшая

Напомним, только накануне, 11 сентября, Россия уже атаковала Запорожье дронами - тогда пострадали 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, также повредили гражданские объекты.

А 7 сентября в результате российского удара потерпел значительные разрушения крупнейший торгово-развлекательный центр города - владелец City Mall пообещал отстроить заведение, несмотря на то, что оно "фактически уничтожено".

Еще раньше, 5 сентября, россияне более двух часов подряд избивали по Запорожью дронами - тогда в городе зафиксировали попадание в жилые дома, пострадали шесть человек.