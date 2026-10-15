РФ ударила дронами по танкерам в Румынии, часть экипажа пропала без вести

Ночью 15 октября Россия совершила новое воздушное нападение на Румынию - это произошло в территориальных водах страны.

Об этом заявил президент Румынии Никушо Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам главы государства, ночью в территориальных водах Румынии загорелись два химических танкера после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии.

Дан официально подтвердил, что иностранные суда попали под удары беспилотников.

Он также добавил, что в момент атаки танкеры стояли на якоре в Черном море вблизи устья канала, ведущего к Дунаю.

Как отметил Дан, первоначально румынская морская администрация получила сигнал от танкера Wine Trader под флагом Сан-Марино.

Более того, чуть позже загорелся химический танкер Yara J под флагом Коморских Островов, который перевозил нефть и химические вещества.

Румынские чиновники сообщили, что спасатели до сих пор ищут пропавших без вести семь членов экипажа Wine Trader. Также известно, что еще пять человек удалось спасти.